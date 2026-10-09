Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.31 Prozent fester bei 25’068.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24’955.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’135.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25’524.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 25’106.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’621.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.04 Prozent aufwärts. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4.52 Prozent auf 23.84 EUR), SAP SE (+ 3.68 Prozent auf 191.42 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.25 Prozent auf 144.35 EUR), GEA (+ 2.60 Prozent auf 69.10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.56 Prozent auf 37.66 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Telekom (-6.86 Prozent auf 24.99 EUR), Rheinmetall (-0.74 Prozent auf 928.00 EUR), BASF (-0.58 Prozent auf 51.47 EUR), Airbus SE (-0.12 Prozent auf 187.10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.26 Prozent auf 39.13 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6’363’494 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216.551 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch