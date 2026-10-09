Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’535 1.0%  Dow 51’508 0.5%  DAX 25’102 1.2%  Euro 0.9301 -0.3%  EStoxx50 6’177 0.8%  Gold 4’189 1.3%  Bitcoin 68’905 1.5%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 104.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie deutlich höher: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
ETF Sparplan

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 09.10.2026 12:26:34

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Deutsche Telekom
22.95 CHF -8.40%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.31 Prozent fester bei 25’068.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24’955.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’135.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25’524.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 25’106.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’621.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.04 Prozent aufwärts. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4.52 Prozent auf 23.84 EUR), SAP SE (+ 3.68 Prozent auf 191.42 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.25 Prozent auf 144.35 EUR), GEA (+ 2.60 Prozent auf 69.10 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.56 Prozent auf 37.66 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Telekom (-6.86 Prozent auf 24.99 EUR), Rheinmetall (-0.74 Prozent auf 928.00 EUR), BASF (-0.58 Prozent auf 51.47 EUR), Airbus SE (-0.12 Prozent auf 187.10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.26 Prozent auf 39.13 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6’363’494 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216.551 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
15:06 Logo WHS Gold: Bullen verteidigen die wichtige 4.100-USD-Marke!
11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’326.39 19.76 SWB2VU
Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’188.46 18.94 SYBDXU
Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.