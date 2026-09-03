Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.67 Prozent stärker bei 26’006.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26’019.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’783.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der LUS-DAX 26’095.00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 24’685.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’601.00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5.86 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3.61 Prozent auf 76.36 EUR), HOCHTIEF (+ 3.58 Prozent auf 422.80 EUR), Vonovia SE (+ 2.62 Prozent auf 19.21 EUR), SAP SE (+ 2.28 Prozent auf 185.58 EUR) und Commerzbank (+ 2.26 Prozent auf 41.60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.93 Prozent auf 38.60 EUR), Rheinmetall (-1.85 Prozent auf 1’070.20 EUR), QIAGEN (-1.80 Prozent auf 37.47 EUR), Siemens Healthineers (-1.65 Prozent auf 38.81 EUR) und Merck (-1.54 Prozent auf 137.85 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6’391’432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212.673 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch