Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.85 Prozent höher bei 25’588.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25’316.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’648.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’547.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’475.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’316.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.16 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4.76 Prozent auf 52.59 EUR), Siemens Energy (+ 4.40 Prozent auf 128.58 EUR), HOCHTIEF (+ 2.75 Prozent auf 381.20 EUR), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 266.20 EUR) und RWE (+ 1.52 Prozent auf 57.56 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.86 Prozent auf 39.78 EUR), Beiersdorf (-3.30 Prozent auf 80.34 EUR), BMW (-1.77 Prozent auf 56.72 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 157.45 EUR) und Daimler Truck (-1.49 Prozent auf 40.24 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’178’210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239.629 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.63 Prozent.

Redaktion finanzen.ch