Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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02.10.2026 15:58:14
Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX
So bewegt sich der LUS-DAX heute.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.93 Prozent höher bei 25’206.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24’963.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’294.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’834.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’604.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’466.00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.61 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 7.99 Prozent auf 64.17 EUR), Siemens Energy (+ 2.61 Prozent auf 146.24 EUR), Airbus SE (+ 2.48 Prozent auf 190.30 EUR), EON SE (+ 2.21 Prozent auf 17.14 EUR) und HOCHTIEF (+ 2.17 Prozent auf 404.80 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-1.93 Prozent auf 38.64 EUR), Daimler Truck (-1.66 Prozent auf 40.82 EUR), SAP SE (-1.12 Prozent auf 184.64 EUR), Deutsche Bank (-0.97 Prozent auf 30.73 EUR) und Bayer (-0.86 Prozent auf 45.01 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’759’325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214.289 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.02 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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