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05.11.2026 09:28:21
Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start freundlich
Das macht der DAX am Morgen.
Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.27 Prozent fester bei 26’507.98 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.146 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.046 Prozent stärker bei 26’449.79 Punkten, nach 26’437.67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’445.45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’507.98 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 2.73 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25’254.21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der DAX mit 26’126.30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der DAX einen Stand von 24’049.74 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.02 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3.65 Prozent auf 73.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.54 Prozent auf 43.83 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.53 Prozent auf 177.55 EUR), BMW (+ 2.95 Prozent auf 62.78 EUR) und Daimler Truck (+ 2.91 Prozent auf 42.09 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-16.34 Prozent auf 839.40 EUR), Commerzbank (-2.86 Prozent auf 38.71 EUR), Siemens Healthineers (-2.34 Prozent auf 43.80 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 49.28 EUR) und Deutsche Telekom (-1.42 Prozent auf 26.38 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 882’521 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233.307 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7.38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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