DAX 40 998032 / DE0008469008
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11.11.2026 09:28:18
Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester
Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwochmorgen fort.
Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1.04 Prozent auf 26’620.72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.177 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 1.05 Prozent höher bei 26’623.34 Punkten, nach 26’347.45 Punkten am Vortag.
Bei 26’652.97 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’612.82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 3.12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25’087.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26’391.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’088.06 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.48 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’692.90 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6.96 Prozent auf 128.18 EUR), Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.90 EUR), HOCHTIEF (+ 2.30 Prozent auf 374.40 EUR), Siemens (+ 2.26 Prozent auf 277.70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.39 Prozent auf 33.58 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Brenntag SE (-3.15 Prozent auf 59.66 EUR), EON SE (-1.20 Prozent auf 18.92 EUR), Zalando (-0.92 Prozent auf 27.98 EUR), Henkel vz (-0.82 Prozent auf 86.64 EUR) und Hannover Rück (-0.54 Prozent auf 294.20 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 530’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238.952 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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Deutsche Bank am 11.11.2026
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