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DAX-Entwicklung 14.10.2026 09:28:59

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Fresenius Medical Care
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.46 Prozent höher bei 25’375.99 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.098 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.246 Prozent höher bei 25’322.08 Punkten in den Handel, nach 25’259.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’382.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’322.08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0.671 Prozent zu. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 25’440.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’147.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’236.94 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.41 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 1.98 Prozent auf 356.00 EUR), Infineon (+ 1.70 Prozent auf 56.95 EUR), adidas (+ 1.63 Prozent auf 155.75 EUR), Vonovia SE (+ 1.60 Prozent auf 16.79 EUR) und Rheinmetall (+ 1.47 Prozent auf 967.40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.61 Prozent auf 37.67 EUR), Hannover Rück (-0.52 Prozent auf 268.00 EUR), Zalando (-0.49 Prozent auf 24.26 EUR), RWE (-0.14 Prozent auf 59.16 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.11 Prozent auf 528.80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 509’991 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 224.446 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7.74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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