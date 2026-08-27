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Kursverlauf 27.08.2026 15:58:30

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

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Der DAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

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Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.21 Prozent höher bei 26’340.95 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.184 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.260 Prozent stärker bei 26’354.37 Punkten, nach 26’285.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’285.30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’402.81 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.957 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 25’361.03 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 25’177.80 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 24’046.21 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.34 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 4.24 Prozent auf 57.53 EUR), SAP SE (+ 3.39 Prozent auf 186.12 EUR), Rheinmetall (+ 2.88 Prozent auf 1’171.60 EUR), BMW (+ 2.15 Prozent auf 58.92 EUR) und adidas (+ 1.66 Prozent auf 153.20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Telekom (-3.63 Prozent auf 27.88 EUR), EON SE (-2.29 Prozent auf 17.48 EUR), Continental (-2.28 Prozent auf 68.68 EUR), Henkel vz (-1.62 Prozent auf 75.12 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.46 Prozent auf 39.77 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’891’450 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 217.665 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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