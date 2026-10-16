HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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16.10.2026 12:26:16
Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
Das macht der SDAX aktuell.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 2.16 Prozent fester bei 18’342.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 91.083 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.568 Prozent auf 18’055.72 Punkte an der Kurstafel, nach 17’953.80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’347.29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’047.70 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der SDAX noch bei 18’166.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’329.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’017.88 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.68 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10.78 Prozent auf 28.36 EUR), OHB SE (+ 10.26 Prozent auf 187.00 EUR), Hypoport SE (+ 9.16 Prozent auf 79.85 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.14 Prozent auf 77.80 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 4.67 Prozent auf 15.70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-1.09 Prozent auf 3.01 EUR), Dermapharm (-0.26 Prozent auf 38.05 EUR), PVA TePla (-0.20 Prozent auf 29.38 EUR), EVOTEC SE (-0.16 Prozent auf 2.52 EUR) und Shelly (-0.15 Prozent auf 66.00 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 400’957 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.023 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.54 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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