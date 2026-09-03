Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.65 Prozent fester bei 26’007.57 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.160 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.006 Prozent auf 25’840.92 Punkte an der Kurstafel, nach 25’839.33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’784.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’007.57 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26’001.31 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 24’795.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der DAX noch bei 23’594.80 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.98 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3.61 Prozent auf 76.36 EUR), HOCHTIEF (+ 3.58 Prozent auf 422.80 EUR), Vonovia SE (+ 2.62 Prozent auf 19.21 EUR), SAP SE (+ 2.28 Prozent auf 185.58 EUR) und Commerzbank (+ 2.26 Prozent auf 41.60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.93 Prozent auf 38.60 EUR), Rheinmetall (-1.85 Prozent auf 1’070.20 EUR), QIAGEN (-1.80 Prozent auf 37.47 EUR), Siemens Healthineers (-1.65 Prozent auf 38.81 EUR) und Merck (-1.54 Prozent auf 137.85 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’391’432 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 212.673 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch