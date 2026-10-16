Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Um 15:41 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 1.85 Prozent auf 30’774.20 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 335.087 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.496 Prozent auf 30’366.29 Punkte an der Kurstafel, nach 30’216.43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30’868.62 Punkte, das Tagestief hingegen 30’361.32 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der MDAX bei 31’276.77 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 32’039.83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der MDAX bei 30’036.68 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.663 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nordex (+ 10.56 Prozent auf 38.54 EUR), AIXTRON SE (+ 7.62 Prozent auf 33.34 EUR), HENSOLDT (+ 6.44 Prozent auf 88.26 EUR), RENK (+ 4.94 Prozent auf 37.99 EUR) und LANXESS (+ 4.83 Prozent auf 13.45 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TAG Immobilien (-0.76 Prozent auf 10.47 EUR), HELLA GmbH (-0.56 Prozent auf 70.90 EUR), LEG Immobilien (-0.26 Prozent auf 46.56 EUR), Aurubis (-0.26 Prozent auf 155.50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.18 Prozent auf 56.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’075’834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 37.178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch