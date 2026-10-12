Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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12.10.2026 15:58:17
Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester
Der STOXX 50 steigt am Nachmittag.
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.48 Prozent stärker bei 5’330.81 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.143 Prozent höher bei 5’312.79 Punkten in den Handel, nach 5’305.21 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’348.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’312.79 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 5’332.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’374.81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 4’701.04 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 961.20 EUR), RELX (+ 1.84 Prozent auf 27.70 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.70 Prozent auf 88.42 GBP) und HSBC (+ 1.62 Prozent auf 14.18 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-0.25 Prozent auf 71.08 GBP), AstraZeneca (-0.22 Prozent auf 119.72 GBP), Richemont (-0.12 Prozent auf 170.10 CHF), Rolls-Royce (-0.03 Prozent auf 13.85 GBP) und Nestlé (+ 0.04 Prozent auf 76.07 CHF) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7’314’016 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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