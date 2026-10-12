Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.48 Prozent stärker bei 5’330.81 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.143 Prozent höher bei 5’312.79 Punkten in den Handel, nach 5’305.21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’348.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’312.79 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 5’332.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’374.81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 4’701.04 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 961.20 EUR), RELX (+ 1.84 Prozent auf 27.70 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.70 Prozent auf 88.42 GBP) und HSBC (+ 1.62 Prozent auf 14.18 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-0.25 Prozent auf 71.08 GBP), AstraZeneca (-0.22 Prozent auf 119.72 GBP), Richemont (-0.12 Prozent auf 170.10 CHF), Rolls-Royce (-0.03 Prozent auf 13.85 GBP) und Nestlé (+ 0.04 Prozent auf 76.07 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7’314’016 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch