Gewinne in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu

Am Montag erhöht sich der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 1.13 Prozent auf 5’431.19 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 5’370.72 Punkte an der Kurstafel, nach 5’370.47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’438.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5’363.60 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 5’305.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’527.31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 4’707.56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 5.25 Prozent auf 81.04 EUR), Siemens Energy (+ 4.17 Prozent auf 123.02 EUR), Airbus SE (+ 4.15 Prozent auf 204.50 EUR), Rolls-Royce (+ 3.73 Prozent auf 13.08 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.60 Prozent auf 68.72 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BAT (-1.82 Prozent auf 44.84 GBP), BP (-1.50 Prozent auf 5.51 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.48 Prozent auf 93.22 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.33 Prozent auf 36.73 GBP) und RELX (-0.96 Prozent auf 29.87 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 12’005’664 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 494.723 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.34 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch