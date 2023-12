Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch springt der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0.01 Prozent auf 4’072.65 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0.050 Prozent höher bei 4’074.44 Punkten, nach 4’072.42 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’069.48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’074.44 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0.122 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der STOXX 50 auf 3’894.04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3’946.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’804.66 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 10.50 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4’089.95 Punkten. Bei 3’658.90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 3.15 Prozent auf 47.02 EUR), RELX (+ 1.14 Prozent auf 31.95 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.59 Prozent auf 46.53 EUR), AstraZeneca (+ 0.59 Prozent auf 102.32 GBP) und Novartis (+ 0.38 Prozent auf 86.26 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Glencore (-0.81 Prozent auf 4.33 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.81 Prozent auf 62.21 EUR), Bayer (-0.80 Prozent auf 31.09 EUR), Deutsche Telekom (-0.72 Prozent auf 22.62 EUR) und Nestlé (-0.48 Prozent auf 98.47 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 576’683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 400.275 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch