Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.09.2026 15:58:15
Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen
Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.
Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.91 Prozent auf 5’348.28 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.217 Prozent fester bei 5’311.74 Punkten in den Handel, nach 5’300.23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’360.87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’311.74 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.42 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 5’548.17 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 5’195.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’577.67 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.89 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 2.67 Prozent auf 265.00 EUR), Siemens Energy (+ 2.39 Prozent auf 144.18 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.13 Prozent auf 6.82 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.01 Prozent auf 28.44 EUR) und Richemont (+ 1.88 Prozent auf 176.15 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2.65 Prozent auf 989.50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.88 Prozent auf 83.52 GBP), RELX (-1.52 Prozent auf 24.56 GBP), SAP SE (-0.30 Prozent auf 177.28 EUR) und BP (+ 0.01 Prozent auf 5.65 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9’494’005 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577.202 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert mit 7.12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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