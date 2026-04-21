Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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21.04.2026 12:26:21
Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus
Am Dienstag halten sich die Börsianer in Europa zurück.
Um 12:08 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.16 Prozent auf 5’139.72 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.030 Prozent schwächer bei 5’129.88 Punkten, nach 5’131.42 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’145.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’122.87 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’778.22 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Stand von 5’011.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’233.13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.68 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’315.22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 2.14 Prozent auf 27.64 GBP), Allianz (+ 1.82 Prozent auf 396.40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.62) Prozent auf 95.65 GBP), Siemens (+ 1.61 Prozent auf 246.45 EUR) und SAP SE (+ 1.20 Prozent auf 152.00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-2.53 Prozent auf 12.30 GBP), UBS (-1.47 Prozent auf 33.60 CHF), Airbus SE (-1.24 Prozent auf 174.14 EUR), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 29.21 EUR) und UniCredit (-1.17 Prozent auf 67.76 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3’795’124 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 479.460 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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