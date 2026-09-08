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08.09.2026 15:58:17
Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50
Am Dienstag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.06 Prozent stärker bei 6’407.80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.441 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.156 Prozent auf 6’394.01 Punkte an der Kurstafel, nach 6’403.99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’414.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’362.45 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’523.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’062.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’362.81 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.53 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.12 Prozent auf 1’052.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.22 Prozent auf 82.82 EUR), BMW (+ 1.46 Prozent auf 63.76 EUR), BASF (+ 1.41 Prozent auf 53.78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.99 Prozent auf 28.52 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-4.24 Prozent auf 58.21 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), SAP SE (-1.12 Prozent auf 180.76 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.89 Prozent auf 6.67 EUR) und Allianz (-0.85 Prozent auf 443.60 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’485’451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 565.562 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.69 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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