Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.17 Prozent stärker bei 6’132.00 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.295 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.283 Prozent auf 6’138.99 Punkte an der Kurstafel, nach 6’121.66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’140.63 Punkte, das Tagestief hingegen 6’125.45 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0.935 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 6’318.20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’285.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’686.83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2.07 Prozent auf 6.00 EUR), Infineon (+ 1.96 Prozent auf 53.06 EUR), Siemens Energy (+ 0.74 Prozent auf 131.28 EUR), Siemens (+ 0.35 Prozent auf 261.15 EUR) und Bayer (+ 0.14 Prozent auf 43.54 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-1.56 Prozent auf 56.74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.16 Prozent auf 40.88 EUR), Eni (-1.04 Prozent auf 26.11 EUR), Rheinmetall (-0.95 Prozent auf 1’044.00 EUR) und Deutsche Börse (-0.78 Prozent auf 306.50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 203’986 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 576.585 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch