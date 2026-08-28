Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.76 Prozent fester bei 6’473.47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.516 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.369 Prozent auf 6’448.46 Punkte an der Kurstafel, nach 6’424.73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’448.46 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’481.68 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.303 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’289.51 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 6’055.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’396.73 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.65 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 3.90 Prozent auf 62.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.49 Prozent auf 46.73 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.21 Prozent auf 76.66 EUR), BASF (+ 1.49 Prozent auf 52.28 EUR) und Enel (+ 1.48 Prozent auf 9.48 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-1.23 Prozent auf 1’158.80 EUR), Siemens Energy (-0.53 Prozent auf 149.44 EUR), Deutsche Telekom (-0.11 Prozent auf 28.16 EUR), Airbus SE (-0.10 Prozent auf 203.10 EUR) und SAP SE (-0.07 Prozent auf 189.74 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’953’220 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 577.202 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch