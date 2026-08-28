Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX-Handel im Fokus 28.08.2026 15:58:17

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Der Euro STOXX 50 befindet sich aktuell im Aufwind.

BMW
58.64 CHF 4.98%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.76 Prozent fester bei 6’473.47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.516 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.369 Prozent auf 6’448.46 Punkte an der Kurstafel, nach 6’424.73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’448.46 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’481.68 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.303 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’289.51 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 6’055.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’396.73 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.65 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 3.90 Prozent auf 62.28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.49 Prozent auf 46.73 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.21 Prozent auf 76.66 EUR), BASF (+ 1.49 Prozent auf 52.28 EUR) und Enel (+ 1.48 Prozent auf 9.48 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-1.23 Prozent auf 1’158.80 EUR), Siemens Energy (-0.53 Prozent auf 149.44 EUR), Deutsche Telekom (-0.11 Prozent auf 28.16 EUR), Airbus SE (-0.10 Prozent auf 203.10 EUR) und SAP SE (-0.07 Prozent auf 189.74 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’953’220 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 577.202 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten