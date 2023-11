Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.28 Prozent höher bei 4’373.39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.804 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.077 Prozent auf 4’357.95 Punkte an der Kurstafel, nach 4’361.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4’375.83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’356.08 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0.807 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’065.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’232.22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3’961.99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 13.42 Prozent zu Buche. Bei 4’491.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’802.51 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 1.76 Prozent auf 44.58 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.51 Prozent auf 2.60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.08 Prozent auf 41.63 EUR), Siemens (+ 0.82 Prozent auf 150.86 EUR) und Stellantis (+ 0.70 Prozent auf 18.81 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Flutter Entertainment (-1.41 Prozent auf 126.20 GBP), SAP SE (-1.00 Prozent auf 141.08 EUR), Bayer (-0.93 Prozent auf 32.65 EUR), Deutsche Börse (-0.77 Prozent auf 173.00 EUR) und adidas (-0.72 Prozent auf 184.44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4’657’099 Aktien gehandelt. Mit 355.730 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3.14 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch