Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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08.09.2026 17:58:14
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen
Kaum verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 am Dienstag.
Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 6’408.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.441 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.156 Prozent auf 6’394.01 Punkte an der Kurstafel, nach 6’403.99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’362.45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’416.36 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6’523.86 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’062.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’362.81 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9.54 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’051.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.57 Prozent auf 83.10 EUR), Bayer (+ 1.44 Prozent auf 49.41 EUR), BMW (+ 1.37 Prozent auf 63.70 EUR) und BASF (+ 1.21 Prozent auf 53.67 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-3.85 Prozent auf 58.45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.89 Prozent auf 6.67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.69 Prozent auf 47.77 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.68 Prozent auf 55.12 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’958’306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 565.562 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.73 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
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