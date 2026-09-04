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Index-Performance im Fokus 04.09.2026 12:26:17

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in Grün

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in Grün

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit kaum verändert.

SAP
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Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.03 Prozent stärker bei 6’384.60 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.421 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.030 Prozent auf 6’380.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’382.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’363.35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’388.11 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’486.70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 6’103.33 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 5’346.71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9.13 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.84 Prozent auf 80.82 EUR), Infineon (+ 2.32 Prozent auf 56.82 EUR), BMW (+ 1.52 Prozent auf 62.70 EUR), Siemens Energy (+ 1.27 Prozent auf 147.24 EUR) und SAP SE (+ 1.24 Prozent auf 187.88 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1.51 Prozent auf 1’054.00 EUR), UniCredit (-1.28 Prozent auf 83.24 EUR), Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 281.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.98 Prozent auf 54.66 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.79 Prozent auf 6.69 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’438’823 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557.237 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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