Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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07.08.2026 08:23:11
Gewinn von Dax-Konzern Daimler Truck bricht um 48 Prozent ein
Daimler TruckDer Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal dieses Jahres um 48 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das Konzernergebnis von 245 Millionen Euro auf 128 Millionen Euro gesunken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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