Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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05.08.2026 14:11:14
Gewinn fliesst in Wachstum: Fresenius hebt Prognose an - Biopharma-Geschäft boomt
Fresenius verdient im Frühjahr deutlich mehr Geld. Grund sind glänzende Geschäfte mit Nachahmerpräparaten sowie solide Zahlen der Krankenhaustochter Helios. Die Aktionäre durch Kurspflege will das Unternehmen nicht beglücken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
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06.08.26
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06.08.26
|EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders (EQS Group)
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06.08.26
|Barclays Capital: Overweight für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
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06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)