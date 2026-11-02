Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’776 -0.2%  SPI 20’818 -0.1%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’885 0.3%  Euro 0.9210 -0.5%  EStoxx50 6’155 0.4%  Gold 3’897 0.6%  Bitcoin 63’941 -0.8%  Dollar 0.8210 -0.3%  Öl 108.6 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Medartis-Aktie stärker: Wachstumsprognose für das Gesamtjahr erhöht
Infracore-Aktie im Plus: Neue Offerte für Spital Wetzikon ab
SKAN-Aktie gesucht: Finanzchef und Spartenleiter wegen Insiderverdacht vor Gericht
Mataor-Aktie höher: Matador-VRP Dillinger hält Aktien künftig auch über Beteiligungsgesellschaft
DKSH-Aktie leichter: Exklusivvertrieb von bitop-Inhaltsstoffen in Japan
Suche...
ETF Sparplan
02.11.2026 10:48:36

Gewerkschaften erklären Verhandlungen mit Swissport für gescheitert

(Zusammenfassung)

Zürich (awp/sda) - Die Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag für das Bodenpersonal von Swissport am Flughafen Zürich sind laut den Gewerkschaften gescheitert. Diese drohen mit Arbeitskampfmassnahmen bis hin zum Streik.

Im Zentrum der Differenzen mit Swissport Station Zürich standen insbesondere die Lohnentwicklung, zusätzliche Anforderungen an die Flexibilität sowie der Schutz zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das derzeitige Angebot des Unternehmens trug diesen Punkten aus Sicht des Kaufmännischen Verbands Schweiz, des VPOD Luftverkehr und der Gewerkschaft des Bodenpersonals der Luftfahrt (SEV-GATA) nicht ausreichend Rechnung, wie diese am Montag mitteilten.

Ende Jahr läuft der Gesamtarbeitsvertrag für das Bodenpersonal Swissport am Flughafen Zürich aus. Er wurde zuletzt 2022 erneuert. "Bereits damals mussten die Arbeitnehmenden nach der Corona-Pandemie schmerzhafte Zugeständnisse machen", schrieb SEV-GATA.

Die Arbeitnehmerverbände forderten deshalb deutliche Lohnerhöhungen von insgesamt sieben Prozent über vier Jahre. Dies sei angesichts von Einstiegslöhnen von knapp über 4000 Franken dringend notwendig, da diese teilweise unter dem städtischen Mindestlohn von Zürich lägen.

Swissport will tiefere Lohnsteigerungen

Swissport Zürich weigerte sich gemäss der Arbeitnehmerseite jedoch, auf diese Forderungen einzugehen. Für drei Viertel der Mitarbeitenden sollten die Löhne innerhalb von vier Jahren lediglich um 2,8 Prozent steigen. Für das verbleibende Viertel waren zwar stärkere Erhöhungen vorgesehen, diese gingen jedoch zulasten von Lohnsenkungen in anderen Funktionen.

Gleichzeitig verlangte Swissport laut Arbeitnehmerseite von den Mitarbeitenden noch mehr Flexibilität. Die Jahresarbeitszeit sollte ausgedehnt und die Anzahl der Schichten mit sogenannten Zimmerstunden, also Arbeitsunterbrüchen von teilweise mehr als zwei Stunden, erhöht werden.

Die Mitarbeitenden in Zürich arbeiteten bereits heute flexibler als an beinahe allen anderen Swissport-Standorten. Schicht- und Wochenendarbeit sowie Ruhezeiten von lediglich acht Stunden gehörten schon jetzt zum Alltag, monierten die Arbeitnehmerverbände.

Von Swissport lag am Montagvormittag zunächst noch keine Antwort zur Anfrage von Keystone-SDA um eine Stellungnahme vor.

Mit Streik gedroht

Die Arbeitnehmerverbände erklärten in der Mitteilung die GAV-Verhandlungen geschlossen für gescheitert. Man bliebe jedoch gesprächsbereit, sofern Swissport ein faires und angemessenes Angebot unterbreite.

Sollte ein entsprechendes Angebot ausbleiben, planen die Arbeitnehmerverbände Arbeitskampfmassnahmen bis hin zum Streik. Können sich die Sozialpartner nicht einigen, herrscht ab Januar 2027 ein vertragsloser Zustand, womit auch die Friedenspflicht endet.

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’310.27 19.62 SPBYFU
Short 15’611.87 13.97 SCVB9U
Short 16’215.57 8.95 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’776.25 02.11.2026 10:55:41
Long 14’065.86 19.36 SIB29U
Long 13’759.32 13.71 S0S2BU
Long 13’149.86 8.92 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Diese Änderungen treten am 1. November in der Schweiz in Kraft
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.