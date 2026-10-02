Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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02.10.2026 09:25:41
Gewerkschaft bereit für Konflikt: IG Metall wirft VW-Führung Respektlosigkeit vor
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
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