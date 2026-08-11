Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
12.08.2026 00:00:00
Gewaltverbrechen, aber auch Verkehrsdelikte - Trump widerruft mehr als 175.000 Visa
Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
In eigener Sache
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
11.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.26
|US revokes visa for Brazilian ambassador (Financial Times)