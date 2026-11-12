Gevo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gevo präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gevo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83.0 Millionen USD im Vergleich zu 42.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch