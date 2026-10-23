Getty Realty präsentierte Quartalsergebnisse

Getty Realty hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.40 USD. Im Vorjahresquartal hatte Getty Realty ebenfalls ein EPS von 0.400 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Getty Realty mit einem Umsatz von insgesamt 63.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch