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22.06.2026 07:51:47

Getty Images Secures Display Deal With OpenAI For ChatGPT Integration; Shares Climb

(RTTNews) - Getty Images Holdings, Inc. (GETY), an online website for stock images, announced that it has entered into a display agreement with artificial intelligence firm OpenAI. As per the multi-year deal, Getty Images' licensed content libraries would appear across OpenAI search and discovery experiences within ChatGPT.

In the overnight activity on the NYSE, the shares were trading 24.95 percent higher at $0.7561, after closing Thursday's regular trading 1.34 percent higher.

The agreement will enable Getty images' content to be displayed within ChatGPT, leading to rich visual responses.

Craig Peters, Chief Executive Officer at Getty Images, stated, "High-quality licensed visual content makes AI-powered search and discovery more useful and more trustworthy. This partnership with OpenAI reflects a shared recognition of that, and together we will deliver richer visual experiences to ChatGPT users."

In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 SMI-Gewinnserie gerissen
19.06.26 Next Stop: Space Economy
19.06.26 Marktüberblick: Infineon und Siemens Energy gesucht
19.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’324.91 19.95 S43BWU
Short 14’615.16 13.98 S5ZB6U
Short 15’180.49 8.85 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’771.28 19.06.2026 17:30:00
Long 13’216.90 19.95 SLBIBU
Long 12’914.71 13.90 SUTB5U
Long 12’369.49 9.00 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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