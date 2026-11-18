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18.11.2026 06:37:00
Getty Images A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Getty Images A äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Getty Images A ein EPS von 0.050 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.50 Prozent auf 234.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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