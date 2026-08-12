Getty Images A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Getty Images A hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Getty Images A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 229.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Getty Images A 234.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch