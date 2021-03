Getir devient une licorne avec une valeur de 2,6 milliards de dollars US

- Le pionnier de la livraison d'articles d'épicerie en 10 minutes devient une licorne après avoir conclu son cycle de financement de série C avec un nouvel investissement de 300 millions de dollars US, ce qui permet d'estimer la compagnie à une valeur de 2.6 milliards de dollars US.

- Fondée il y a cinq ans et demi, La société a été lancée à Londres en janvier 2021 et dans les prochains mois ses activités s'étendront à l'Allemagne, la France et la Hollande.

ISTANBUL, 28 mars 2021 /PRNewswire/ -- Getir, pionnier de la livraison ultra-rapide d'articles d'épicerie, a conclu un cycle de financement de série C de 300 millions de dollars US seulement deux mois après son cycle de série B de 128 millions de dollars US. Sequoia Capital et l'investisseur habituel Tiger Global ont dirigé le cycle de Série C. Le cycle d'investissement comprenait 7 des 8 fonds existants.

Getir, basée à Istanbul a révolutionné le secteur de la livraison d'articles d'épicerie et leur nouvelle évaluation à 2,6 milliards de dollars US signifie qu'en seulement 5 ans et demi, ils ont atteint le statut de « licorne ». La récente injection de capital contribuera à leur croissance exponentielle en Turquie et au Royaume-Uni et à leur expansion rapide sur trois autres marchés européens dans les prochains mois.

Getir a commencé son expansion internationale avec l'entrée sur le marché britannique en janvier 2021, en se lançant dans les zones 1&2 de Londres. En deux mois, les Londoniens ont adopté le service rapidement. L'entreprise technologique a également l'intention de s'étendre à trois autres marchés européens - l'Allemagne, la France et la Hollande - afin d'atteindre un total de cinq marchés dans les six mois suivant ses débuts à l'international.

En 2015, nous avons commencé avec pour vision de changer la manière dont les gens reçoivent leurs articles d'épicerie. Chaque mois, nous livrons en 10 minutes en moyenne une variété de 1500 produits à des millions de personnes en Turquie. Grâce à l'intérêt pour notre modèle commercial novateur, nous avons eu l'occasion de conclure une série C après seulement deux mois de notre série B. Nous avons maintenant levé un montant de 300 millions de dollars US et nous utiliserons cet investissement pour notre ambitieuse expansion européenne. Nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes devenus la plus rapide licorne turque. Et dans les prochains mois, nous serons aussi actifs en Allemagne, en France et en Hollande. Lorsque la propagation de la COVID-19 se sera stabilisée, nous avons aussi l'intention de nous implanter au Brésil. » Déclare Nazim Salur, fondateur de Getir.

À propos de Getir

Getir est le pionnier de la livraison ultra-rapide. L'entreprise technologique basée à Istanbul a révolutionné la livraison sur le dernier kilomètre avec son offre de livraison d'articles d'épicerie en 10 minutes. Getir propose en quelques minutes à ses clients un choix de 1500 articles d'usage quotidien, chaque jour de la semaine, de jour comme de nuit. Getir, actif à Londres depuis janvier 2021, a aussi des sous-marques - Getirfood, Getirmore et Getirwater.

Getir est une entreprise technologique opérant principalement dans la vente en détail et la logistique. Elle a été crée en 2015 par Nazım Salur (fondateur de BiTaksi, l'application de taxi leader en Turquie), Serkan Borançılı (fondateur de GittiGidiyor, qui a été rachetée par eBay en 2011) et Tuncay Tütek (ex-cadre de PepsiCo et P&G en Europe et au Moyen-Orient).