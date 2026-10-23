Getinge Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Getinge Un lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Getinge Un 0.220 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 875.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 864.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch