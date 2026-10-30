Getein Biotech, A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Getein Biotech, A hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.10 CNY gegenüber 0.110 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 264.8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 245.0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch