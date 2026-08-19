Gesher I Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gesher I Acquisition A gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gesher I Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7.7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch