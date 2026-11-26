Gesher I Acquisition A liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gesher I Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gesher I Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.8 Millionen USD im Vergleich zu 7.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch