Gesco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gesco hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 127.7 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115.5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch