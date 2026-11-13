Gesco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gesco hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.29 EUR. Im letzten Jahr hatte Gesco einen Gewinn von 0.370 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Gesco 119.6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 127.5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch