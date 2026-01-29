Geschäftsjahr 2025: Bucher mit gesteigertem Auftragseingang trotz wirtschaftspolitischer Unsicherheiten

Im Laufe des Jahres 2025 stabilisierten sich einige Märkte von Bucher Industries erwartungsgemäss, und eine Erholung der Märkte machte sich vor allem in Europa bemerkbar. Trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Handelszöllen konnte der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Aufgrund des tiefen Auftragsbestands zu Beginn des Berichtsjahrs zeigte sich der Umsatz jedoch noch rückläufig. Für 2026 rechnet der Konzern mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Das Betriebsergebnis enthielt 2025 den Gewinn aus dem Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks. Ohne diesen Effekt erwartet Bucher Industries im Berichtsjahr und für 2026 eine Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 8%.

Veränderung CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) Auftragseingang 2’883 2’756 4.6 7.4 6.7 Nettoumsatz 2’914 3’156 -7.6 -5.2 -5.7 Auftragsbestand 1’120 1’172 -4.5 -2.2 -2.8 Vollzeitstellen im Durchschnitt 13’696 14’173 -3.4 -3.9

Konzern

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Im Laufe des Berichtsjahrs setzte eine Erholung der Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries ein. Vor allem die Märkte in Europa entwickelten sich positiv. Die generelle Investitionsbereitschaft wurde jedoch teilweise durch die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten gehemmt. Angeführt von Kuhn Group und Bucher Hydraulics übertraf der Auftragseingang den Vorjahreswert. Die Nachfrage nach Glasformungsmaschinen ging weiter zurück. In dem zum Vorjahr rückläufigen Konzernumsatz ist auch der tiefere Auftragsbestand zu Beginn des Jahres reflektiert. Einzig Bucher Municipal erzielte einen Umsatz auf Vorjahresniveau. An den Standorten mit einer niedrigen Kapazitätsauslastung wurden die initiierten Kostensparmassnahmen konsequent ausgeweitet. Der Mitarbeiterbestand wurde dabei insbesondere in den USA angepasst. Das Betriebsergebnis des Konzerns enthielt 2025 den erwarteten Gewinn aus dem Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks von CHF 43 Mio. Ohne diesen Effekt erwartet Bucher Industries eine Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 8%. Die positive Entwicklung des betrieblichen Free Cashflows blieb weiterhin im Fokus, und das laufende Aktienrückkaufprogramm entwickelte sich planmässig. Bis zum Ende des Berichtsjahrs wurden 3.1% der ausgegebenen Aktien für CHF 122 Mio. zurückgekauft. Das Rückkaufprogramm von bis zu 4% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals kann daher voraussichtlich in den kommenden Monaten beendet werden.

Geschäftsgang der Divisionen

Kuhn Group

Veränderung CHF Mio. 2025 2024 % %1) Auftragseingang 1’124 966 16.4 19.9 Nettoumsatz 1’053 1’159 -9.2 -6.5 Auftragsbestand 524 464 13.0 15.9 Vollzeitstellen im Durchschnitt 5’300 5’497 -3.6

1) Bereinigt um Währungseffekte

Deutliche Zunahme des Auftragseingangs Die Investitionsbereitschaft der Landwirte verbesserte sich insgesamt im Berichtsjahr, wobei sich die verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich entwickelten. Speziell in Europa führten die normalisierten Lagerbestände bei den Händlern und die positiven Wetterbedingungen zu mehr Zuversicht und einer gestiegenen Nachfrage nach Landmaschinen. Das Segment Milch- und Viehwirtschaft wurde zudem von hohen Milch- und Fleischpreisen unterstützt. Insgesamt legte der Auftragseingang von Kuhn Group deutlich zu. Der Umsatz reflektierte den tieferen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres und sank gegenüber dem Vorjahr. Die negative Entwicklung war am ausgeprägtesten in den USA, wogegen Europa in der zweiten Jahreshälfte ein Umsatzwachstum verzeichnete. Aufgrund der tieferen Volumen, die speziell in den USA zu einer geringen Auslastung führten, dürfte die Betriebsgewinnmarge tiefer als im Vorjahr ausfallen.

Veränderung CHF Mio. 2025 2024 % %1) Auftragseingang 556 591 -6.0 -3.4 Nettoumsatz 605 602 0.6 3.4 Auftragsbestand 239 296 -19.2 -17.4 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’569 2’508 2.4

Bucher Municipal

1) Bereinigt um Währungseffekte

Hohe Nachfrage nach Kompaktkehr- und Kanalreinigungsfahrzeugen Bucher Municipal erlebte eine stabile Marktsituation und eine weiterhin gute Nachfrage. Insbesondere die Bereiche Kompaktkehrfahrzeuge und Kanalreinigungsfahrzeuge entwickelten sich positiv. Ersatzteile und Wartungsdienstleistungen zeigten sich relativ stabil. Die Bestellungen für Grosskehrfahrzeuge, Winterdienstausrüstungen und Müllfahrzeuge gingen zurück. Der Auftragseingang lag erwartungsgemäss unter dem starken Vorjahr. Der Umsatz lag auf dem hohen Vorjahresniveau. Die tieferen Volumen in Australien und Asien konnten durch das Wachstum in Europa und Amerika ausgeglichen werden. Die Betriebsgewinnmarge dürfte aufgrund der hohen Kapazitätsauslastung und den an einigen Standorten weitergeführten Effizienzsteigerungsmassnahmen den Vorjahreswert übertreffen.

Veränderung CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) Auftragseingang 631 575 9.8 13.0 10.4 Nettoumsatz 626 653 -4.2 -1.5 -3.7 Auftragsbestand 154 148 4.0 7.0 3.7 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’906 2’979 -2.5 -3.9

Bucher Hydraulics

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Umsatz zuletzt mit Stabilisierung Die Nachfrage in den Hydraulikmärkten konnte im Berichtsjahr insgesamt zulegen, obwohl die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen Handelszöllen bei den Kunden von Bucher Hydraulics spürbar waren. Der Auftragseingang von Bucher Hydraulics übertraf den Wert der Vorjahresperiode. Die Nachfrage insbesondere nach hydraulischen Lösungen für Baumaschinen, Landtechnik, stationärer Industriehydraulik sowie mobiler elektrischer Antriebstechnik stieg an. Aufgrund des niedrigen Auftragsbestands zu Beginn des Jahres verzeichnete der Umsatz der Division gegenüber 2024 einen leichten Rückgang. Mit der Erholung im Auftragseingang konnte sich der Umsatz in Europa und Asien in der zweiten Jahreshälfte jedoch stabilisieren. Die Betriebsgewinnmarge dürfte gegenüber dem Vorjahr leicht abnehmen.

Veränderung CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) Auftragseingang 297 359 -17.1 -15.0 -15.4 Nettoumsatz 374 462 -19.2 -17.3 -17.6 Auftragsbestand 114 193 -41.0 -39.4 -40.0 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’496 1’627 -8.1 -8.7

Bucher Emhart Glass

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Weiter geringe Nachfrage Die teilweise immer noch vorhandenen Überkapazitäten bei Glasherstellern prägten die Nachfrage im Berichtsjahr. Geografisch waren insbesondere Europa und Nordamerika vom Abschwung betroffen, während einige Schwellenmärkte weiter Wachstum verzeichneten. Die Kunden von Bucher Emhart Glass blieben im Berichtsjahr zurückhaltend mit Investitionen, und der Auftragseingang der Division nahm deutlich ab. Insbesondere die Bestellungen für Glasformungsmaschinen und Sektionen verharrten weiter auf einem tiefen Niveau, während sich das Service- und Ersatzteilgeschäft stabiler entwickelte. Der Umsatz lag ebenfalls deutlich unter dem Wert der Vorjahresperiode. Die Betriebsgewinnmarge dürfte deutlich tiefer als im Vorjahr ausfallen.

Veränderung CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) Auftragseingang 337 333 1.2 2.4 1.1 Nettoumsatz 322 357 -9.7 -8.6 -9.1 Auftragsbestand 112 97 14.7 15.9 13.9 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’356 1’495 -9.3 -10.8

Bucher Specials

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Enttäuschender Geschäftsgang Die Märkte von Bucher Specials zeigten im Berichtsjahr ein gemischtes Bild. Bei Bucher Vaslin und Bucher Automation blieb die Nachfrage unter dem Vorjahr, während sie sich bei Bucher Unipektin weiterhin stark hielt. Bei Bucher Landtechnik stagnierte der Markt auf tiefem Niveau. Insgesamt war der Auftragseingang der Division gegenüber dem Wert des Vorjahrs stabil, während der Umsatz sank. Die Betriebsgewinnmarge dürfte aufgrund der Effizienzsteigerungsmassnahmen höher als im Vorjahr ausfallen.

Veränderungen in der Konzernleitung

Wie angekündigt, gab es per 1. Januar 2026 zwei Veränderungen in der Konzernleitung. Mit Martin Starkey wurde ein interner Nachfolger für Aurelio Lemos zum Divisionsleiter von Bucher Municipal ernannt. Aurelio Lemos trug massgeblich zur Entwicklung der Division in den letzten zehn Jahren bei. Daniel Schippan übernahm die Divisionsleitung von Bucher Emhart Glass von Matthias Kümmerle, der nach der Generalversammlung am 16. April 2026 als Nachfolger von Jacques Sanche zum CEO ernannt wird. Diese Wechsel stellen die langfristige Nachfolgeplanung sicher.

Aussichten Konzern

Der Konzern erwartet, dass sich die eingesetzte Erholung der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries weiter fortsetzen wird. Gleichzeitig bleiben die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten bestehen. Daher rechnet der Konzern für 2026 mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Die Betriebsgewinnmarge dürfte auf Vorjahresniveau (ohne den 2025 erzielten Gewinn aus dem Grundstückverkauf von CHF 43 Mio.) liegen.

Bucher Industries wird den Geschäftsbericht am Dienstag, 3. März 2026 veröffentlichen und das detaillierte Geschäftsergebnis an der Bilanzmedien- und Analystenkonferenz erläutern.