Geschäftsjahr 2019: COLTENE Gruppe hat weiter an Statur gewonnen, optimistischer Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 schuf COLTENE die Voraussetzungen, um die Synergien aus dem Zusammenschluss mit den 2018 akquirierten SciCan und Micro-Mega ausschöpfen zu können. Sie hat die Arbeitsabläufe, Systeme und Dateninfrastruktur in der gesamten Gruppe weiter harmonisiert und optimiert. Verkauf und Marketing wurden reorganisiert, um ein einheitliches Auftreten auf dem Markt sicherzustellen. Mehr denn je positioniert sich COLTENE als Lösungsanbieter, der nicht nur eine breite Palette an dentalen Verbrauchsmaterialien und Geräten anbietet, sondern auf die Behandlungsprozesse abgestimmte Produkte, die dem Zahnarzt ein sicheres und effizientes Arbeiten erlauben. Gleichzeitig führte die Integration von SciCan und Micro-Mega zu Einmalkosten für das Qualitätsmanagement, in der Informatik, für Beratungen und Personal-Sonderkosten. Diese Integrationskosten fielen höher aus als erwartet und belasteten das Ergebnis. Die Integration des Vertriebs von Micro-Mega in die COLTENE Gruppe verlief weniger gut als erwartet, was sich in einem Rückgang der Verkäufe im Endodontiebereich niederschlug. In den USA konnten Gerätebestellungen nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. Aufwände für die Einführung der ab Mai 2020 geltenden neuen europäischen Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR) wirkten sich ebenfalls negativ auf die Resultate aus, werden sich jedoch langfristig bezahlt machen.

Nordamerika ist der wichtigste Markt für COLTENE

Durch die starke Marktposition der SciCan-Gruppe ist der Nordamerikanische Markt mit einem Umsatz von CHF 124,8 Mio. sowie einem Umsatzanteil von 45,6% für die COLTENE Gruppe am bedeutendsten. In der Region EMEA, die 2018 noch den höchsten Umsatzanteil hatte, erwirtschaftete die Gruppe CHF 98,3 Mio., was einem Anteil von 35,9% entspricht. Danach folgen Asien/Ozeanien mit einem Umsatzanteil von 11,9%, respektive einem Umsatz von CHF 32,6 Mio. und Lateinamerika mit einem Umsatz von CHF 18,1 Mio., respektive einem Anteil von 6,6%.

Erste MDR-Zertifizierung erhalten

Anfang 2020 wurde die Herstellung für den wichtigen Produktebereich Abformmaterialien in Altstätten erfolgreich gemäss den neuen regulatorischen Vorschriften zertifiziert. COLTENE ist eine der ersten Dentalfirmen, die das MDR-Zertifikat erhalten hat. Die Erfahrungen aus der ersten Zertifizierung werden diesen Prozess an anderen Standorten der Gruppe wesentlich erleichtern. Damit stellt COLTENE sicher, dass sie alle ihre Produkte auch in Zukunft weltweit verkaufen kann.

Laufende Prozessverbesserungen

Unabhängig von den neuen regulatorischen Vorschriften investiert COLTENE laufend in die Optimierung ihrer Produktionsanlagen und Herstellungsmethoden. Die Gruppe ist bestrebt, die Produktqualität und Patientensicherheit zu erhöhen und die durch ihre Tätigkeiten bedingten Umweltbelastungen zu verringern. Im Berichtsjahr tätigte die COLTENE Gruppe an allen Standorten verschiedene Investitionen, um diesem Anspruch gerecht zu werden.

Ausblick

Das Ergebnis der COLTENE Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 entspricht aufgrund der beschriebenen Umsatzrückgänge sowie den Kosten für Integration und Anpassungen an die neuen regulatorischen Vorschriften nicht den selbst gesteckten Erwartungen. Gleichwohl blicken Verwaltungsrat und Management zuversichtlich in die Zukunft. Die unter dem Dach von COLTENE operierenden Firmen formierten sich im Geschäftsjahr 2019 zu einer neuen, schlagkräftigen Dentalgruppe. COLTENE ist gut positioniert, um Herausforderungen wie dem intensiven Wettbewerbsumfeld oder der wachsenden Digitalisierung zu begegnen. Die steigenden Regulierungen werden es etablierten Unternehmen erlauben, die höheren Kosten mit Preisanpassungen teilweise zu kompensieren. Zudem wird die COLTENE Gruppe ihr umfangreiches Portfolio weiter stärken. Weitere innovative Produkte kommen 2020 auf den Markt und unterstützen das Wachstum und die Realisierung der geplanten Synergien. Die Gruppe hält mittelfristig am Ziel einer EBIT-Marge von 15% und einem leicht über dem Markt liegenden Umsatzwachstum fest. Die Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus auf den weiteren Geschäftsverlauf sind nur schwer abschätzbar. Einerseits könnte sich dies ungünstig auf Umsatz und Ergebnisse auswirken, weil die Patienten auf Zahnarztbesuche verzichten oder die Beschaffung von Rohstoffen und Rohmaterialen erschwert werden könnte. Andererseits bietet COLTENE ein breites Sortiment an Produkten für die Infektionskontrolle an, für die ein steigender Bedarf erwartet wird.

Kennzahlen in CHF 1'000 1) 2019 2018 Delta in % Nettoumsatz 273’828 203’952 34,2% Betriebsaufwand 149’700 111’435 34,3% Betriebserfolg (EBIT) 32’008 25’375 26,1% in % vom Nettoumsatz 11,7% 12,4% Reingewinn 20’031 17’001 17,8% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 23’785 24’630 -3,4% Investitionen (netto) 13’074 115’436 -88,7% Free Cashflow 10’711 -90’806 Kennzahlen (in CHF 1'000) 31.12.19 31.12.18 Delta % Nettoverschuldung -36’832 -29’159 26,3% Total Aktiven 189’829 183’491 3,5% Eigenkapital 91’210 88’201 3,4% in % des Totals der Aktiven 48,0% 48,1% Ausschüttung je Aktie 3.00 2) 3.00 0,0% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1’414 1’366 3,5%

1) COLTENE publiziert den konsolidierten Finanzbericht im 2019 erstmals nach Swiss GAAP FER (in den Vorjahren nach IFRS), weshalb die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst wurden.

2) Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 2. April 2020: Ausschüttung von CHF 3.00 pro

Aktie aus Kapitaleinlagereserven ohne Berücksichtigung der eigenen Aktien.

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

