Geschäftsbedingungen in New York City im März auf Rekordtief

Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsbedingungen in New York City sind im März auf ein Rekordtief gesunken. Der Index der aktuellen Geschäftslagebeurteilung des Institute for Supply Management (ISM) New York lag im vergangenen Monat bei lediglich 12,9 Punkten. Das war den Angaben zufolge der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerfassung. Im Vergleich zum Februar fiel das Stimmungsbarometer um 39 Punkte und liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen der US-Industrie signalisiert. Der Index der Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate fiel 15,9 auf 37,9 Punkte.

April 02, 2020 10:36 ET (14:36 GMT)