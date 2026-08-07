Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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07.08.2026 17:33:13
Geruchsalarm an Bord: Lufthansa-Jet umgeleitet
Lufthansa ist auf dem Weg von Johannesburg nach Frankfurt am Main wegen eines undefinierbaren Geruchs in der Kabine in Brazzaville zwischengelandet. "Alle 363 Passagiere und die Crew sind wohlauf und wurden in Hotels untergebracht", teilte die Airline mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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