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Bis 30. September 2026 16.04.2026 10:54:00

Gerresheimer verschafft sich mehr Zeit für geprüften Jahresabschluss - Aktie mit Rally

Gerresheimer verschafft sich mehr Zeit für geprüften Jahresabschluss - Aktie mit Rally

Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt.

Gerresheimer
19.36 CHF 18.09%
Kaufen Verkaufen
Sowohl die Bankenpartner als auch die Inhaber von Schuldscheindarlehen gewähren dem Unternehmen nun Zeit bis zum 30. September 2026. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden laut Gerresheimer zudem wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Gerresheimer hält aber an dem Ziel fest, den geprüften Abschluss bereits im Juni 2026 zu veröffentlichen.

Auf XETRA gewinnt die Gerresheimer-Aktie zeitweise 16,16 Prozent auf 20,58 Euro.

DOW JONES

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Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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16.03.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
24.02.26 Gerresheimer Sell UBS AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
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In dieser Folge:

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Wallstreet Live mit Tim Schäfer –

Inside Trading & Investment

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’789.61 19.30 SB1BHU
Short 14’052.73 13.92 SE0BNU
Short 14’585.66 8.90 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’183.87 16.04.2026 10:58:01
Long 12’691.81 19.73 SKPBQU
Long 12’391.55 13.63 SZ4B3U
Long 11’881.78 8.99 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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