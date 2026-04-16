Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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16.04.2026 10:54:00
Gerresheimer verschafft sich mehr Zeit für geprüften Jahresabschluss - Aktie mit Rally
Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt.
Auf XETRA gewinnt die Gerresheimer-Aktie zeitweise 16,16 Prozent auf 20,58 Euro.
DOW JONES
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