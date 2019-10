Gerresheimer steigert Umsatz und Gewinn und bekräftigt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Gerresheimer hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn dank guter Nachfrage nach pharmazeutischen Kunststoffverpackungen und Spritzen leicht gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn sowie die operative Gewinnmarge sanken leicht. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX notierte Düsseldorfer Unternehmen, das Verpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie herstellt.

Nach Steuern und Dritten betrug der bereinigte Gewinn im Quartal 30,1 Millionen Euro, ein Plus von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie legte auf 0,96 Euro von 0,89 Euro zu.

Den Umsatz steigerte die Gerresheimer AG im Quartal um 1,4 Prozent auf 358,6 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) lag mit 72,2 Millionen Euro 2,3 Prozent niedriger als im Vorjahr, die bereinigte EBITDA-Marge betrug 20,1 Prozent nach 20,9 Prozent.

Der Umsatz war leicht schlechter, das bereinigte EBITDA leicht besser als von den Analysten geschätzt.

Im Quartal gab Gerresheimer mit 45,5 Millionen Euro mehr als das Doppelte für Investitionen aus als im Vorjahreszeitraum. Unter anderem gingen diese in den Ausbau der Inhalator-Produktion in Tschechien sowie Modernisierung und Automatisierung. Ende September eröffnete der Konzern in den USA ein Innovationszentrum zur Bündelung der Aktivitäten bei pharmazeutischem Glas.

Das Unternehmen schloss im Quartal auch eine Refinanzierung im Volumen von 550,0 Millionen Euro zu verbesserten Konditionen ab. Gerresheimer erwartet, die Finanzierungskosten langfristig um rund 1 Million Euro jährlich reduzieren zu können.

Im Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem Umsatz zwischen 1,4 und 1,45 Milliarden Euro sowie einem bereinigtes EBITDA von 295 Millionen Euro plus/minus 5 Millionen Euro. Darin nicht enthalten ist der im ersten Halbjahr realisierte Einmalertrag von 118,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb der Sensile Medical. Die Mittelfristziele bekräftigte das Unternehmen.

