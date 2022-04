Gerresheimer mit gutem Start in zweites Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem starken ersten Geschäftsquartal bei Gerresheimer setzt sich die gute Entwicklung auch im laufenden Vierteljahr fort. "Wir sehen dem zweiten Quartal sehr optimistisch entgegen", sagte Gerresheimer-Finanzvorstand Bernd Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires. "Unser Orderbuch ist gut gefüllt, und wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage unserer Kunden", ergänzte der Manager. Insgesamt rechnet der im MDAX notierte Konzern im Geschäftsjahr 2021/22 per Ende November mit einem zweiten Rekordjahr in Folge.

Das Düsseldorfer Unternehmen hatte am Donnerstag mit Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal per Ende Februar den Umsatzausblick erhöht. Die Erlöse sollen 2021/22 nun um mindestens 10 Prozent steigen, statt um einen hohen einstelligen Prozentsatz. Die Gewinnprognose bestätigte Gerresheimer mit einem Plus des bereinigten EBITDA um einen hohen einstelligen Prozentsatz.

Wie andere Unternehmen versucht Gerresheimer höhere Energiekosten durch Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben. Im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass seien die höheren Aufwendungen im ersten Quartal "in Teilen durch Preiserhöhungen kompensiert" worden. In den nächsten Quartalen sollen die höheren Beschaffungspreise dann durch "angemessene" weitere Erhöhungen "zum wesentlichen Teil" kompensiert werden.

Gerresheimer habe früh den absehbaren Energiebedarf abgesichert. "Wir haben uns im vergangenen Jahr gegen steigende Energiekosten längerfristig abgesichert und haben damit Planungssicherheit - auch für unsere Kunden", erklärte Finanzvorstand Metzner.

April 07, 2022