Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’219 0.1%  SPI 16’958 0.1%  Dow 45’637 0.2%  DAX 24’040 0.0%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’397 0.1%  Gold 3’411 -0.2%  Bitcoin 89’064 -1.3%  Dollar 0.8020 0.1%  Öl 68.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gerresheimer-Aktie: Neuer CFO bei Gerresheimer ernannt
CFT-Aktie: CFT steigert Gewinn im ersten Halbjahr
Darum zieht der Dollar über Nacht zu Euro und Franken leicht an
Santhera-Aktie: Vertriebsvereinbarung für Agamree in Indien geschlossen
Edisun-Aktie: Edisun weitet im ersten Halbjahr Verlust aus
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Manager-Wechsel 29.08.2025 08:16:40

Gerresheimer-Aktie: Neuer CFO bei Gerresheimer ernannt

Gerresheimer-Aktie: Neuer CFO bei Gerresheimer ernannt

Gerresheimer bekommt einen neuen Finanzvorstand.

Gerresheimer
39.67 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen
Wie der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie mitteilte, wurde Wolf Lehmann mit Wirkung zum 1. September zum Gerresheimer-CFO bestellt. Der aktuelle CFO Bernd Metzner verlasse das Unternehmen zum Ende des Monats auf eigenen Wunsch, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen" zu widmen. Lehmann war zuletzt Operating Partner beim Finanzinvestor Triton.

DOW JONES

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie klettert: Gerresheimer restrukturiert Schulden und Refinanzierung
Grossaktionär drängt Gerresheimer zu Kostensenkungen und Portfoliobereinigung
Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?