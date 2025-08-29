|Kurse + Charts + Realtime
|Manager-Wechsel
29.08.2025 08:16:40
Gerresheimer-Aktie: Neuer CFO bei Gerresheimer ernannt
Gerresheimer bekommt einen neuen Finanzvorstand.
GerresheimerWie der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie mitteilte, wurde Wolf Lehmann mit Wirkung zum 1. September zum Gerresheimer-CFO bestellt. Der aktuelle CFO Bernd Metzner verlasse das Unternehmen zum Ende des Monats auf eigenen Wunsch, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen" zu widmen. Lehmann war zuletzt Operating Partner beim Finanzinvestor Triton.
Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG