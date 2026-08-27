Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9372 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’312 1.1%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ergebnisrückgang 27.08.2026 13:17:00

Gerresheimer-Aktie im Plus: Verhaltenes Q1-Wachstum, stärkeres Halbjahr in Sicht

Gerresheimer-Aktie im Plus: Verhaltenes Q1-Wachstum, stärkeres Halbjahr in Sicht

Gerresheimer hat im ersten Quartal 2026 auf vorläufiger Basis den Umsatz leicht erhöht, beim Adjusted EBITDA sowie bei der Marge aber einen deutlichen Rückgang verbucht.

Gerresheimer
24.71 CHF 4.63%
Kaufen Verkaufen
Diesen Ergebnisrückgang führte Gerresheimer hauptsächlich auf das strikte Cash-Management zurück, denn zur Erhöhung des Free Cashflow seien Lagerbestände abgebaut und Produktionsvolumina bewusst gedrosselt worden. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Konzern jedoch ein deutlich stärkeres Geschäft und eine operative Ergebnisverbesserung.

Treiber des künftigen Wachstums bleiben laut Gerresheimer die Kernbereiche rund um hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Injektionssysteme. Zudem wird durch den Verkauf der Geschäftsbereiche Centor und Primary Packaging Plastics (Abschluss voraussichtlich im Geschäftsjahr 2026 bzw. ersten Halbjahr 2027) ein "erheblicher" Mittelzufluss erwartet, der zum nachhaltigen Schuldenabbau und zur Refinanzierung des Konzerns genutzt werden soll.

Der Hersteller von Verpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie hatte die Veröffentlichung der Erstquartalszahlen aufgrund der nun abgeschlossenen internen Untersuchungen zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 verschoben.

Für das erste Quartal 2026 berichtete Gerresheimer jetzt ohne Anpassungen für die im Verkaufsprozess stehenden Geschäftsbereiche einen Umsatz von 524 (Vorjahr: 519) Millionen Euro und ein Adjusted EBITDA von 66 (81) Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge mit fiel auf 12,6 Prozent von 15,7 Prozent im Vorjahresquartal. Der Free Cashflow betrug minus 32 Millionen Euro nach minus 141 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Gerresheimer hatte jüngst angekündigt, Centor sowie sein globales Geschäft mit pharmazeutischen Primärverpackungen aus Kunststoff an von Apax Partners beratene Fonds zu verkaufen. Die beiden Geschäftsbereiche kommen auf einen kombinierten Unternehmenswert von rund 1,5 Milliarden Euro. Centor ist im US-Markt mit Verpackungssystemen für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente tätig. Das globale PPP-Geschäft produziert Primärverpackungen aus Kunststoff für pharmazeutische Anwendungen.

Gerresheimer erklärte weiter, die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal mit den finalen Ergebnissen soll im September 2026 veröffentlicht werden. Der Halbjahresbericht 2026 dann voraussichtlich im November 2026, ebenso die Quartalsmitteilung fürs dritte Quartal.

Die Gerresheimer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,23 Prozent auf 26,22 Euro.

DJG/cbr/mgo

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie hebt ab: Konzern verkauft zwei Sparten für rund 1,5 Mrd Euro an Apax Partners

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:06 Gerresheimer Neutral UBS AG
11:13 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
04.08.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?
14:38 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Starke Zwischenbilanz / Eli Lilly - Überzeugende Resultate
09:39 Marktüberblick: Banken und Stahlwerte gesucht
09:28 Schwergewichte bremsen SMI ein
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten

Top-Rankings

Ken Fishers Portfolio im zweiten Quartal 2026
Ken Fisher-Depot
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.