Gerresheimer-Aktie etwas tiefer: Gerresheimer unterstützt US-Standort mit Millionen-Investition

Die Fläschchen können laut Mitteilung bei Impfkampagnen unter anderem gegen COVID-19 eingesetzt werden. Wie der MDAX -Konzern mitteilte, unterstützt die US-Regierung das Ausbauprogramm, das Teil des weltweiten Expansionsplans des Unternehmens ist, mit einer 70/30-Kostenbeteiligung.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Gerresheimer seine jährliche Produktionskapazität im Werk in Morganton in North Carolina mit Typ-1-Fläschchen (Borosilikatglas und/oder Aluminosilikat) und Gx Elite Glass Vials steigern. Dadurch erhöhen sich die Kapazitäten in den USA zur schnellen Reaktion auf aktuelle und zukünftige Krisensituationen im Gesundheitsbereich.

Unterstützt wird das Project mit bis zu 66 Millionen Dollar von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) der US-Regierung.

Gebaut werden sollen neue Fläschchenformungslinien, ein neues Lager sowie neue Büros. Gerresheimer will den grössten Teil seiner Rohstoffe von US-Lieferanten beziehen, um so die Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Integration der inländischen Lieferkette sicherzustellen.

Die Gerresheimer-Papiere verlieren via XETRA zwischenzeitlich 0,25 Prozent auf 60,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)