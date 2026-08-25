Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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25.08.2026 09:48:00
Gerresheimer-Aktie deutlich leichter: Interim-Chef Röhrhoff verlässt Konzern früher als geplant
Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG wenige Wochen vor dem geplanten Ablauf im Oktober 2026 auf eigenen Wunsch beendet.
DJG/cbr
DOW JONES
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