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Personalie 25.08.2026 09:48:00

Gerresheimer-Aktie deutlich leichter: Interim-Chef Röhrhoff verlässt Konzern früher als geplant

Gerresheimer-Aktie deutlich leichter: Interim-Chef Röhrhoff verlässt Konzern früher als geplant

Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG wenige Wochen vor dem geplanten Ablauf im Oktober 2026 auf eigenen Wunsch beendet.

Gerresheimer
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Er war zum 1. November 2025 als Interim-CEO der Gesellschaft bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. Wie Gerresheimer am Montagabend mitteilte, sollen CFO Wolf Lehmann und Achim Schalk, Mitglied des Vorstands, seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.

Im XETRA-Handel notiert die Gerresheimer-Aktie zeitweise 6,64 Prozent tiefer bei 26,16 Euro.

DJG/cbr

DOW JONES

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Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
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05.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
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30.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
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Short 15’323.95 13.70 SJZBBU
Short 15’896.89 8.87 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’475.86 25.08.2026 09:34:32
Long 13’814.56 19.54 SGBRFU
Long 13’506.90 13.77 S1B6WU
Long 12’929.48 8.92 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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